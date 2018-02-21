Роман Червенка: "Даю один процент на то, что Норвегия обыграет Россию"

Нападающий сборной Чехии по хоккею Роман Червенка считает, что его команда в полуфинале олимпийского турнира встретится с Россией. Чехи обыграли в четвертьфинале США (3:2 Б), а в полуфинале сыграют с победителем в паре Россия – Норвегия.

– Надеюсь, что мы сможем победить россиян, но будет тяжело. Словаки показали, что российских хоккеистов можно обыгрывать, – отметил Червенка. – Это сюрприз, что Шипачев не играет в последних матчах россиян, но это вопрос к их тренеру.

Даю максимум один процент, что норвежцы пройдут россиян. Повторить успех Чехии на Играх в Нагано реально, будем стараться. (Игорь РАБИНЕР)

Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //

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