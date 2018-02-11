Роберт Саболич: "Россия - фаворит не только группы, но и всего олимпийского турнира"

Нападающий сборной Словении Роберт Саболич отметил, что команда хочет повторить результат Игр-2014 в Сочи и дойти до четвертьфинала Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, Россия является фаворитом не только группы, но и всего турнира.

На групповом этапе Игр-2018 Словения выступит в квартете B вместе с командой России.

– Я думаю, что было бы неплохо повторить результат прошлой Олимпиады в Сочи, когда мы дошли до четвертьфинала, – цитирует Саболича "РИА Новости". – Сделаем все для этого. Постараемся оставить здесь все, что у нас есть. Посмотрим, что из этого получится.

Здесь все просто прекрасно, в деревне на каждом шагу лучшие спортсмены со всего мира. Я отлично себя чувствую, с нетерпением ждем начала олимпийского турнира по хоккею. Нахожусь в достаточно неплохой форме, хоть и позади долгий чемпионат. Думаю, у меня есть силы, чтобы выдать мощную концовку сезона.

Думаю, сборная России фаворит не только нашей группы, но и всего олимпийского турнира. И самая сложная игра на групповом этапе нам предстоит именно с россиянами.

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