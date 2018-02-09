Рикард Гренборг: "Умарк - суперзвезда в Швеции и КХЛ"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг назвал лидеров команды, на которых рассчитывает на Олимпиаде-2018. По его словам, все они представляют КХЛ.

- История Александра Бергстрема, наверное, самая интересная в этой команде. Он долго играл во второй шведской лиге, но затем случился переломный прошлый сезон. Выход в элиту, отличная результативность, вызов в сборную, как итог - приглашение в КХЛ. Бергстрем отлично владеет шайбой, при этом любит и силовую борьбу. В "Сибири" сформировалась суперсвязка Бергстрем – Закриссон. Благодаря той "химии", которая сложилась между этими форвардами, они просто невероятно провели последние месяцы, новосибирская команда продолжает биться за место в плей-офф. Понятно, что этот тандем едет на Олимпиаду, и от него мы ждем таких же результативных действий.

Деннис Эверберг не смог найти себя в системе "Авангарда", но обмен в "Нефтехимик" пришелся как нельзя кстати и помог ему обрести уверенность. Джон Норман – энергичный игрок, великолепен при игре в меньшинстве. Надеемся на большой опыт игры в КХЛ и лидерские качества Антона Ландера, которого я знаю по совместной работе в молодежной команде. Ему потребовалось время для адаптации в Казани, но сейчас он – один из ведущих игроков "Ак Барса".

Линус Умарк – очень интересный хоккеист. Очевидно, что он суперзвезда в Швеции, и я догадываюсь, что и в КХЛ. Хороший парень, ему нравится что-то придумывать, но при этом - работяга, любит отбирать шайбу, забивать. Он будет ключевым игроком нашей команды.

Если говорить о тех игроках, которые не попали в окончательный список, нужно упомянуть Андре Петерссона из "Авангарда". Мы общались, но в итоге остановили выбор на других ребятах.