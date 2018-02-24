Реник - сборной России: "Не надо недооценивать немцев. Кое-кто на этом уже погорел"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Джереми Реник в преддверии финала хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии выразил надежду на то, что команда Олега Знарка сыграет в полную силу. По мнению американского форварда, предыдущие соперники немцев недооценили команду Марко Штурма.

– Можете представить себе Германию, побеждающую Россию в финале этой Олимпиады?

– Нет, нет, такого не может произойти.

– Что же в таком случае произошло в полуфинале с Канадой, и в шоке ли вы от этого?

– Да, это определенно шок, тут даже не может быть вопросов. Но ненамного меньшим шоком была и победа Германии над Швецией в четвертьфинале. Уже тогда можно было заметить, что немцы играют жестко, жертвуют собой, раз за разом бросаясь под шайбу. У них хорошая командная игра! Канада недооценила их. Она не играла как команда.

– Что, по вашим данным, сейчас происходит в Канаде? Игроков позорят, клянут на чем свет стоит?

– Поймите, это короткий турнир. Очень короткий. И именно на таких турнирах подобные вещи могут случаться. Когда все зависит от одной игры, у каждой команды может случиться хороший матч – и у каждой же плохой. Уверен, что сами канадские игроки не думают сейчас о себе ничего хорошего. Они разъярены в собственный адрес гораздо сильнее, чем кто-либо со стороны.

​– Видите ли что-то общее между этой Германией, достигшей финала, и сборной Европы, добравшейся до той же стадии полтора года назад на Кубке мира? Там, кстати, было шесть немцев.

– Общее в том, что у некоторых команд все складывается воедино в правильное время. Верно подобранные игроки, их форма, их готовность выполнять все требования тренера, сами эти требования. Это было у Европы в 2016-м, это есть у Германии в 2018-м. Но, повторяю, не думаю, что она способна обыграть русских.

Тем не менее то, что случилось, – великая вещь для немецкого хоккея. Эта Олимпиада внесла Германию на карту большого хоккейного мира, чего с немцами не происходило никогда.

– А со сборной России выхода в олимпийский финал не происходило двадцать лет. Какие впечатления оставила ее игра в полуфинале с чехами?

– Я так и думал, что она выиграет. При этом не уверен, что россияне провели свою лучшую игру. Мне не кажется, что они сыграли так умно, как способны. Но они сделали ровно столько, сколько было нужно для победы. Русские знают, насколько они хороши, у них есть понимание, когда нужно включиться по полной, а когда – успокоить игру.

Как человеку, любящему хоккей, мне хочется увидеть со стороны сборной России финал со стопроцентной выкладкой. Это решающий матч, и оставлять на потом уже нечего! И еще один совет – не надо недооценивать немцев. Кое-кто на этом уже погорел. (Игорь РАБИНЕР)

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане – в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Германия. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.