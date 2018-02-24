Реник - о стыке Ковальчука и Коларжа: "Нарушения там вовсе не было"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Джереми Реник считает, что форвард сборной России Илья Ковальчук не заслуживал удаления в полуфинале против Чехии (3:0) в стыке с Яном Коларжем. По словам американского экс-форварда, в этом эпизоде был виноват защитник соперника.

– Правильно ли, на ваш взгляд, поступили судьи, что удалили Ковальчука за удар коленом в колено Яна Коларжа на две минуты, а не на 5+20? И тем самым не лишили его финала?

– Неправильно. Но не потому, что ему надо было выписывать штраф по всей строгости. А потому что его там, на мой взгляд, вовсе не было.

– То есть?!

– Чешский игрок сам поставил себя в уязвимую позицию. Он оставил свои ноги незащищенными. Ковальчук шел на удар в корпус, который был абсолютно в рамках правил, но непродуманное движение чеха – а не намерение самого Ильи – привело к этому столкновению. Не думаю, что там в принципе был фол. Ни о каком большом наказании и пропуске финала там говорить не приходится. Если бы такое решение было принято, оно выглядело бы смешно. (Игорь РАБИНЕР)

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане – в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Германия. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.

"СЭ" - об удалении Ильи Ковальчука в олимпийском полуфинале