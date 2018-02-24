Рене Фазель: "Женскую сборную России проверяли 400 раз!"

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что женскую сборную России по хоккею проверяли четыреста раз на допинг. Он также добавил, что федерация проделала большую работу, чтобы Олимпиада-2018 была чистым турниром.

Напомним, в матче за третье место Игр россиянки проиграли финкам со счетом 2:3.

– Российская женская команда – молодая и чистая. Ее проверяли четыреста раз! Столько было взято проб! Мы в хоккейной семье проделали большую работу, чтобы турнир был чистым, – сказал Фазель. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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