Рене Фазель: "Я против коллективного наказания россиян"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что виновные в допинговом скандале с российскими спортменами должны быть наказаны, но индивидуально. Также он подчеркнул, что не считает виновным в этом деле президента оргкомитета Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко.

- Так что вы все-таки лично думаете по поводу России? Должен ли МОК снять отстранение?

- Всем известна моя позиция, но я не комментирую это. Я против коллективного наказания, и всегда говорил об этом. Русские сделали ошибки. Но давайте найдем тех, кто виноват, и накажем их. Но МОК принял санкции 5 декабря, это решение надо уважать. А решение по снятию бана не в моих руках. Для меня важнее спорт и то, что происходит на льду.

- Но вот президент оргкомитета Сочи Дмитрий Чернышенко - он виноват?

- Мое ощущение, что он не виноват. У нас хорошие отношения, и я не думаю, что Дима имел отношение к программе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)