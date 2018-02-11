10:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рене Фазель: "Я приятно удивлен организацией этой Олимпиады"


Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель приятно удивлен организацией Олимпийских игр 2018 года в  Пхенчхане.

- Я приятно удивлен организацией этой Олимпиады, и в частности хоккейных турниров, - цитирует ТАСС Фазеля. - Южнокорейцы приложили много усилий, чтобы все прошло на высоком уровне. Для страны, которая не столь сильна в зимних видах спорта и хоккее, они все делают правильно.

Олимпийские игры стартовали 9 февраля, а завершатся - 25 февраля. На соревнованиях будет разыграно 102 комплекта наград в 15 зимних олимпийских видах спорта.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4947807

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