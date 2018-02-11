Рене Фазель: "Я приятно удивлен организацией этой Олимпиады"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель приятно удивлен организацией Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

- Я приятно удивлен организацией этой Олимпиады, и в частности хоккейных турниров, - цитирует ТАСС Фазеля. - Южнокорейцы приложили много усилий, чтобы все прошло на высоком уровне. Для страны, которая не столь сильна в зимних видах спорта и хоккее, они все делают правильно.

Олимпийские игры стартовали 9 февраля, а завершатся - 25 февраля. На соревнованиях будет разыграно 102 комплекта наград в 15 зимних олимпийских видах спорта.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018



