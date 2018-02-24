Рене Фазель: "Я не знаю, вернут ли России флаг. Но к решению МОК отнесусь с уважением"

Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, не уверен в том, что отсутствие интереса к хоккейному турниру Олимпиады-2018​ напрямую связано с тем, что на турнир не приехали игроки из НХЛ. Он также добавил, что отнесется с уважением к любому решению МОК по возвращению флага России.

– По уровню интереса хоккейный турнир, кажется, не вдохновляет. Трибуны пустые, даже на плей-офф, – сказал Фазель.

– В чем причина – в отсутствии игроков НХЛ?

– Уместное замечание. Но Корея – не хоккейная страна, плюс цены на билеты были достаточно высоки. Я скажу так: женский турнир мне очень понравился. В Сочи у нас была концепция – заполнять пустые места, здесь мы этого не делали. Отсутствие игроков НХЛ? Может быть.

– Хоккейный финал начнется через час после решения МОК по России. Как вы думаете, будет ли у России флаг?

– Я не знаю. Это решение МОК. Завтра будет решение. Исходим из того, что это будет сделано до церемонии закрытия. Но мы пока концентрируемся только на финале. Две команды будут бороться за золото, и это самое важное в данный момент.

– Но если МОК примет отрицательное для России решение, а команда будет праздновать с флагом, какой будет ваша реакция?

– Мы с полным уважением отнесемся к решению МОК. Если команде не вернут флаг, отнесемся с уважением. Так же как и спортсмены из России, уверен, с уважением отнесутся к любому решению. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Хоккейный финал Олимпиады между Россией и Германией пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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