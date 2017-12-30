Рене Фазель: "Сборная Канады на Олимпиаде в Сочи – самая сильная из тех, которые я видел"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель уверен, что отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде-2018 не сделает турнир более слабым. По словам руководителя, все будет проходить на высоком уровне.

– Игры в Пхенчхане будут на очень высоком уровне. Но на нем команды не станут сильнее, чем в 2014 году, – сказал Фазель в интервью TSN. – Сборная Канады на Олимпийских играх в Сочи была очень сильной. Это была сильнейшая канадская команда, которую я видел за всю свою карьеру. Они были невероятны.

Напомним, что хоккеисты из североамериканской лиги пропустят Игры-2018 впервые после Олимпиады-1994. Руководство НХЛ не достигло соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) по данному вопросу.