Рене Фазель: "Россия сумела усвоить урок после проигрыша словакам"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что российские хоккеисты усвоили урок после поражения от Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018. Во втором матче сборная России обыграла Словению со счетом 8:2.

– Россия сумела усвоить урок после проигрыша словакам. Было видно, что они вышли с иным настроем, – цитирует ТАСС Фазеля. – Нельзя считать словенцев слабой командой, они все-таки обыграли американцев в первом матче соревнований. Предварительный турнир это всего лишь подготовка к самому главному – раунду плей-офф. Если ты занимаешь первое место в группе, то сразу попадаешь в четвертьфинал. Близится пора важных игр.

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь