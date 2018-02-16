15:07 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рене Фазель: "Россия сумела усвоить урок после проигрыша словакам"

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что российские хоккеисты усвоили урок после поражения от Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018. Во втором матче сборная России обыграла Словению со счетом 8:2.

– Россия сумела усвоить урок после проигрыша словакам. Было видно, что они вышли с иным настроем, – цитирует ТАСС Фазеля. – Нельзя считать словенцев слабой командой, они все-таки обыграли американцев в первом матче соревнований. Предварительный турнир это всего лишь подготовка к самому главному – раунду плей-офф. Если ты занимаешь первое место в группе, то сразу попадаешь в четвертьфинал. Близится пора важных игр.

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hrenobl68

Да уж, урок словаки преподали очень вовремя, спасибо им. Во втором матче вышла собранная команда-машина. Голы на любой вкус . Отличная игра была. надо в таком же духе продолжить. Удачи , сборная России!!!!!!!!!!!

18:22 16 февраля

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