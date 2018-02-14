Рене Фазель: "Поражение от Словакии - это урок для сборной России"

Президент Международной федерации хоккея (ИХХФ) Рене Фазель отметил, что для фаворитов не будет простых игр на Олимпиаде-2018. Сборная России сегодня проиграла Словакии (2:3), а команда США уступила Словении (2:3 ОТ).
- Это урок для российской команды, здесь не будет простых игр, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Очень важна дисциплина. Имею в виду большое количество удалений. Турнирная система позволяет исправить ошибки по ходу соревнований. Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок.
Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах.
Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь
- Сборная России (Хоккей)
- Рене Фазель
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
Andersen32
Рене Фазель, оно шо такое?
23:39 14 февраля
Vasil54
этот то деятель я извиняюсь куда с комментариями об уроках для России?
22:00 14 февраля
igogohruhru
Фазель - наш.
21:52 14 февраля