Рене Фазель: "Поражение от Словакии - это урок для сборной России"

Президент Международной федерации хоккея (ИХХФ) Рене Фазель отметил, что для фаворитов не будет простых игр на Олимпиаде-2018. Сборная России сегодня проиграла Словакии (2:3), а команда США уступила Словении (2:3 ОТ).

- Это урок для российской команды, здесь не будет простых игр, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Очень важна дисциплина. Имею в виду большое количество удалений. Турнирная система позволяет исправить ошибки по ходу соревнований. Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок.

Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь