Рене Фазель отметил успех сборной России, говоря о развитии женского хоккея

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что результаты Олимпиады в Пхенчхане говорят о развитии женского хоккея. В частности, Фазель отметил успех российской командой, которая вышла в полуфинал турнира.

– Результаты здесь намного лучше, чем были в Ванкувере, этому я очень рад, – цитирует ТАСС Фазеля. – К примеру, сборная Японии победила шведок - впервые азиатская команда обыграла европейскую, молодая российская команда вышла в полуфинал.

Не забывайте, что свыше 80 тыс. девушек играет в Канаде, 70 тыс. - в США, в Финляндии - порядка 4 тыс., а в Швейцарии - 120 человек. Нам нужно больше строить катков, чтобы девочки имели больше возможности заниматься хоккеем, нужно иметь больше профессиональных женских лиг. В Китае пошли неплохим путем - там две китайские команды играют в канадской профессиональной лиге.