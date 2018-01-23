22:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рене Фазель: "Мне не нравится то, что недопуск пяти российских хоккеистов к Играм нельзя оспорить"

Не все российские хоккеисты из списка сборной сыграют на Олимпиаде. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Не все российские хоккеисты из списка сборной сыграют на Олимпиаде. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение Международного олимпийского комитета не допустить к участию в Олимпиаде-2018 пятерых российских хоккеистов без права оспорить решение, является нарушением прав спортсменов. Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

– Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение, – цитирует ТАСС Фазеля. – Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом.

Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ковальчука или Дацюка, потому что у них не было допинговой истории.

Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Rome22

высказал бы прямо свое негодование, ведь кому как не Фазелю ратовать за хоккей на олимпиаде?...типичная риторика трусоватого европейца.....Фазель, Пучдемон и все прочие - все на одно лицо....

23:21

Duke of York

Плотникова и Ничушкина сборной очень будет недоставать. Без остальных прожить можно. Но не в этом суть. По сути дела МОК мстит России как за дела, не имеющие отношения к спорту (ах, что сказал бы барон де Кубертэн, повторявший: "Спорт вне политики"?), так и за то, что Мутко, место которому в лучшем случае на помойке, а в худшем в в тюрьме, до сих пор вице-премьер и курирует спорт. Вот об этом надо задуматься.

23:00

Гуру1974

Я против х-ни, но причем тут он. Только потому что он кому-то не нравится. Мне сосед тоже не нравится, так мне что изнасиловать его жену? Вы в своем уме. Если я раньше хоть как-то оправдывал Запад в борьбе..., то сейчас, после последних событий (как это сделано, какие фамилии задействованы) я понял, что правит здесь только политика и от предыдущих исключений сразу жутко завоняло.

22:51