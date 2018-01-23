Рене Фазель: "Мне не нравится то, что недопуск пяти российских хоккеистов к Играм нельзя оспорить"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение Международного олимпийского комитета не допустить к участию в Олимпиаде-2018 пятерых российских хоккеистов без права оспорить решение, является нарушением прав спортсменов. Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

– Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение, – цитирует ТАСС Фазеля. – Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом.

Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ковальчука или Дацюка, потому что у них не было допинговой истории.

Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов.