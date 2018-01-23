Рене Фазель: "Мне не нравится то, что недопуск пяти российских хоккеистов к Играм нельзя оспорить"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение Международного олимпийского комитета не допустить к участию в Олимпиаде-2018 пятерых российских хоккеистов без права оспорить решение, является нарушением прав спортсменов. Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
– Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение, – цитирует ТАСС Фазеля. – Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом.
Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ковальчука или Дацюка, потому что у них не было допинговой истории.
Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов.
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- Илья Ковальчук
- Рене Фазель
- Павел Дацюк
- Антон Белов (хоккей)
- Михаил Науменков
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Григорий Родченков
- Алексей Береглазов
Rome22
высказал бы прямо свое негодование, ведь кому как не Фазелю ратовать за хоккей на олимпиаде?...типичная риторика трусоватого европейца.....Фазель, Пучдемон и все прочие - все на одно лицо....
23:21
Duke of York
Плотникова и Ничушкина сборной очень будет недоставать. Без остальных прожить можно. Но не в этом суть. По сути дела МОК мстит России как за дела, не имеющие отношения к спорту (ах, что сказал бы барон де Кубертэн, повторявший: "Спорт вне политики"?), так и за то, что Мутко, место которому в лучшем случае на помойке, а в худшем в в тюрьме, до сих пор вице-премьер и курирует спорт. Вот об этом надо задуматься.
23:00
Гуру1974
Я против х-ни, но причем тут он. Только потому что он кому-то не нравится. Мне сосед тоже не нравится, так мне что изнасиловать его жену? Вы в своем уме. Если я раньше хоть как-то оправдывал Запад в борьбе..., то сейчас, после последних событий (как это сделано, какие фамилии задействованы) я понял, что правит здесь только политика и от предыдущих исключений сразу жутко завоняло.
22:51