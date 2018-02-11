Рене Фазель: "Атмосфера вокруг матча Кореи и Швейцарии намного важнее результата"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что атмосфера во время матча женских сборных Швецарии и Кореи (8:0) намного важнее результата. За хозяев Олимпиады-2018 выступали как корейские хоккеистки, так и представительницы КНДР. На трибунах присутствовали власти обоих республик.

- Мы присутствовали при историческом моменте, невероятная игра, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Конечно, нам хотелось, чтобы корейская команда забросила хотя бы одну шайбу. Но она идет на 22-м месте в мировом рейтинге, не стоит ждать от нее многого прямо сейчас, я уже говорил об этом не раз.

Но то, что происходило вокруг матча, гораздо важнее результата. Атмосфера мира, взаимоуважения и дружбы, которые царили на игре - вот, что важно. Олимпийский дух делает людей ближе друг к другу. Я счастлив тем, как все прошло.

Напомним, в январе представители КНДР и Кореи договорились выставить на женский хоккейный турнир объединенную команду. В нее вошли 23 спортсменки из Кореи и 12 - из КНДР. В каждом матче должно быть не менее трех хоккеисток из КНДР.