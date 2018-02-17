Райан Запольски - о непопадании США в четвертьфинал напрямую: "Чем больше матчей сыграем, тем лучше"

Вратарь сборной США Райан Запольски отметил высокий уровень игры хоккеистов сборной России. В заключительном матче группового турнира Олимпиады-2018 США проиграли россиянам 0:4. Россия заняла первое место в группе и напрямую попала в четвертьфинал.

- Два гола мы пропустили после хороших бросков, и хорошие игроки могут забивать такие голы, - цитирует Reuters Запольски.

Также голкипер дал понять, что выход в раунд плей-офф вместо прямого попадания в четвертьфинал пойдет его команде на пользу.

- Чем больше игр мы проведем вместе, тем лучше. Нем еще многое нужно улучшить, и это невозможно сделать только за счет тренировок. Нужно проводить матчи, - сказал вратарь.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь