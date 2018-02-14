12:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Раскатка сборной России перед матчем со Словакией. Видео

Сборная России провела утреннюю раскатку перед первым матчем на Олимпиаде-2018 против Словакии.

Напомним, ранее из-за урагана в Пхенчхане был отменен ряд соревнований на Играх, а олимпийский парк был закрыт.

Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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