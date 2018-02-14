Раскатка сборной России перед матчем со Словакией. Видео

Сборная России провела утреннюю раскатку перед первым матчем на Олимпиаде-2018 против Словакии.
Напомним, ранее из-за урагана в Пхенчхане был отменен ряд соревнований на Играх, а олимпийский парк был закрыт.
Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Считаем минуты до первого матча нашей команды на Олимпийских играх, перебирая струны корейского национального музыкального инструмента Каягым. Несколько кадров с утренней раскатки: pic.twitter.com/e9BXfHzeQO– Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.