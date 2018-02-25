Рашит Давыдов: "В техническом плане Сорокин и Шестеркин превосходят Кошечкина"

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов сообщил, что штаб хоккейной команды олимпийских атлетов из России изначально планировал сделать Василия Кошечкина основным вратарем на Олимпийских играх. Голкипер "Металлурга" Кошечкин провел в воротах все матчи россиян на олимпийском турнире. В шести матчах он пропустил восемь шайб.

По словам тренера, определяющим в выборе между Кошечкиным, Игорем Шестеркиным и Ильей Сорокиным стало то, что вратарь "Металлурга" был психологически более устойчив

- Кошечкин планировался в качестве первого номера на все матчи Олимпиады, - цитирует ТАСС Давыдова. - И даже ни секунды сомнений у нас не было. Здесь нельзя ни дергаться, ни шататься. Нужно идти с твердой уверенностью в первом номере.

Мы изначально понимали, что все сведется к ментальной устойчивости, опыту выдерживать такие тяжелые удары в плей- офф, когда он один на себе тащил команду в КХЛ. В техническом плане Сорокин и Шестеркин его превосходят, и это вратари высочайшего уровня, но для ментального роста им времени не хватило. Несмотря на ошибки и голы, мы понимаем, что опытный вратарь справится с этим прессом и неблагоприятном стечением обстоятельств, и, я подчеркну, на сегодняшний день он ментально их превосходит.

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