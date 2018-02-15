Рашит Давыдов: "Сорокин и Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что формально вторым голкипером национальной команды является Илья Сорокин. Специалист также добавил, что Сорокин и Игорь Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед.

– В какой форме Сорокин и Шестеркин?

– Оба – в хорошем состоянии, готовятся и готовы выйти на лед.

– Второй – Сорокин?

– Формально. По уровню подготовки я бы не стал кого-то выделять. (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь