Рашит Давыдов: "Сорокин и Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что формально вторым голкипером национальной команды является Илья Сорокин. Специалист также добавил, что Сорокин и Игорь Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед.
– В какой форме Сорокин и Шестеркин?
– Оба – в хорошем состоянии, готовятся и готовы выйти на лед.
– Второй – Сорокин?
– Формально. По уровню подготовки я бы не стал кого-то выделять. (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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А на лед вышел дырявый псевдовортчик, пропустивший три гола с 15 бросков.
15:05 15 февраля