14:46 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рашит Давыдов: "Сорокин и Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед"

1

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что формально вторым голкипером национальной команды является Илья Сорокин. Специалист также добавил, что Сорокин и Игорь Шестеркин находятся в хорошем состоянии и готовы выйти на лед.

– В какой форме Сорокин и Шестеркин?

– Оба – в хорошем состоянии, готовятся и готовы выйти на лед.

– Второй – Сорокин?

– Формально. По уровню подготовки я бы не стал кого-то выделять. (Игорь РАБИНЕР).

Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

Опрос

Какого результата вы ждете от хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ion

А на лед вышел дырявый псевдовортчик, пропустивший три гола с 15 бросков.

15:05 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!