Рашит Давыдов: "Почему не вызывали Еременко на Олимпиаду? Он не вошел в расширенный список МОК"

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов сообщил, что тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России не взял на Олимпиаду вратаря московского "Динамо" Александра Еременко, поскольку его не было в расширенном списке хоккеистов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Еременко участвовал в составе резервной команды в Кубке Германии, проходившем в ноябре. Основным вратарем команды олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенхчане стал Василий Кошечкин.

- Сашку Еременко вызывали на ноябрьский сбор, я специально приезжал в Германию на турнир, и мы видели, что Еременко играл здорово, - цитирует ТАСС Давыдова. - Теперь я могу сказать, почему мы его не вызывали на Олимпиаду, хотя было очень много вопросов по этому. Он здорово играл, был претендентом на поездку на Игры. Он здорово сыграл против США на турнире в Германии, но потом нам пришло сообщение, что он не вошел в наш расширенный список игроков, и для нас это было ударом.

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