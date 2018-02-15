Рашит Давыдов: "Кошечкин в матче со Словакией пропустил не совсем обязательный первый гол"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что у команды не запланированы отдельные вратарские занятия. Специалист также добавил, что концовка матча со Словакией (2:3) вселила в россиян уверенности.
– Отдельные вратарские занятия у нас не запланированы, – сказал Давыдов. – Есть только пятнадцатиминутки. Сегодня продолжили готовить Василия Кошечкина к матчу. Продолжили то, что делали до этого.
– Оцените его игру со словаками.
– Не совсем обязательный гол – это первый. По второму и третьему вопросов нет. Надо обратить внимание на специфику матча. Бросков мало и две контратаки "два в один" – никому бы не пожелал оказаться в такой ситуации. Сработал опыт и по концу игры просматривается динамика.
– Два серьезных сэйва в конце игры сказались?
– Очень важный момент. Хоть мы и проиграли, но концовка игры вселила в ребят уверенность. (Игорь РАБИНЕР).
Напомним, что матч Россия - Словения состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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