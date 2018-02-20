Раил Якупов: "Еглич остается игроком "Нефтехимика"

Директор и генеральный менеджер "Нефтехимика" прокомментировал "СЭ" обнаружение запрещенного вещества в пробе нападающего сборной Словении Жиги Еглича, отметив, что клуб будет поддерживать игрока. Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде-2018. В пробе форварда было обнаружено запрещенное вещество фенотерол.

Он пропустит остаток Игр в Пхенчхане, в течение суток игрок должен покинуть олимпийскую деревню. Решение по делу Еглича будет вынесено после завершения соревнований в Корее.

– Еглич остается игроком нашего клуба, – заявил Якупов. – Мы будем его поддерживать в любом случае. Кроме того нужно дождаться результатов пробы Б. В течение сезона допинг-офицеры несколько раз брали пробы у игроков нашей команды, включая словенца, и никаких нарушений не было обнаружено. В нашем клубе никто не принимал запрещенных препаратов. Последний месяц он пребывает в расположении национальной команды, и неизвестно, какие препараты он там принимал.

Еглич выступает за "Нефтехимик" с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, набрав 10 (2+8) очков. На Олимпиаде на его счету 1 шайба в трех матчах. (Евгений БЕЛОУСОВ)