Рафаил Ишматов: "Кошечкин заслужил играть за сборную России"

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов отметил, что в составе сборной России на Олимпиаде-2018 есть три равноценных голкипера. По его словам, Василий Кошечкин заслужил место в воротах команды. 14 февраля Россия проиграла Словакии в групповом турнире (2:3), голкипер отразил 16 бросков из 19.

- Вратарский вопрос - самый сложный. Василий, конечно, заслужил играть, но вопрос в том, что угадать из трех вратарей, кто должен играть, сложно, - приводит "Р-Спорт" слова Ишматова. - Это самая сложная позиция. На мой взгляд, у нас три равноценных вратаря. Тут роль должно играть тренерское чутье. Что сказать, голы-то словаков были классные, может, по первому есть вопросы. Вторая и третья шайбы - это великолепное техническое исполнение бросков.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь