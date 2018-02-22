"Психологическая война россиян". Чешские СМИ – о российских телевизионщиках на тренировке хоккеистов

Журналисты Ceska televize отреагировали на скандал, произошедший сегодня на тренировке сборной Чехии в преддверии полуфинала Олимпиады-2018 против России. Представитель команды запретил российским телевизионщикам снимать занятие, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете. Позже стало известно, что представитель российской стороны предлагал менеджеру сборной Чехии Яну Черны 100 евро, чтобы выйти на игру в красной форме.

На сайте телекомпании отреагировали на эти новости, опубликовав статью под названием "Психологическая война россиян: неразрешенная съемка тренировки и попытки поменяться свитерами". В ней отмечается, что российская сторона таким образом пытается оказать психологическое влияние на соперника перед полуфиналом.

Встреча между Чехией и Россией состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео