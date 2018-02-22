"Психологическая война россиян". Чешские СМИ – о российских телевизионщиках на тренировке хоккеистов

Журналисты Ceska televize отреагировали на скандал, произошедший сегодня на тренировке сборной Чехии в преддверии полуфинала Олимпиады-2018 против России. Представитель команды запретил российским телевизионщикам снимать занятие, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете. Позже стало известно, что представитель российской стороны предлагал менеджеру сборной Чехии Яну Черны 100 евро, чтобы выйти на игру в красной форме.
На сайте телекомпании отреагировали на эти новости, опубликовав статью под названием "Психологическая война россиян: неразрешенная съемка тренировки и попытки поменяться свитерами". В ней отмечается, что российская сторона таким образом пытается оказать психологическое влияние на соперника перед полуфиналом.
Встреча между Чехией и Россией состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео
Czechplayer
Дикий Мяв —— пять баллов) сам Черны сказал тому, кто предлагал «у вас наверное кризис, раз так мало предлагаете»)
22:48 22 февраля
Дикий Мяв
#стало известно, что представитель российской стороны предлагал менеджеру сборной Чехии Яну Черны 100 евро, чтобы выйти на игру в красной форме.# Много давали имхо.
16:00 22 февраля
spetrov
Revelator78, объективно говоря, в игре всякое бывает, поэтому...
15:51 22 февраля
Revelator78
Слабый интерес к предсказуемой встрече подогревается жаренными фактами? Сборная КХЛ( вернее ЦСКА-СКА) против сборной экстралиги усиленная теми же Кахааэловцами. Исход ясен заранее, и вряд ли будет сильно отличатся от результатов на Евротуре.
15:35 22 февраля
spetrov
...К тому же про съемку речь даже не о представителях команды. Некие телевизионщики.
15:09 22 февраля
spetrov
Я еще могу понять, что наши хотели снимать, а те отказали. Но даже в этом случае, уверен, подобные вопросы на подобных турнирах регламентированы. И есть ли у нас такая жгучая необходимость в съемке тренировки чехов - вопрос.
14:48 22 февраля