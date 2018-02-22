Пресс-атташе сборной Чехии: "Мы хотим, чтобы снимали только свои. Это связано с тем, чтобы не раскрывать секреты"

Пресс-атташе сборной Чехии Зденек Зикмунд отметил, что в команде не хотят, чтобы тренировку снимали иностранные журналисты. Он также добавил, что в сборной готовы извиниться, если директорат признает их неправоту.
Ранее российским телевизионщикам было запрещено снимать тренировку сборной Чехии. При этом чехи продолжили это делать.
– Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры, – сказал Зикмунд. – Это решение тренеров связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся.
Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
aech_63
Дык ясно, мельдоний в пльзеньском растворяют, чтобы скрыть следы
13:34
Maren13
Зденек Зикмунд - именно так звали известного советского хоккеиста и теннисиста 1940-х годов. Он погиб вместе с командой ВВС в январе 1950-го под Свердловском...
12:48
higagy
А свои после съемки положат видосики в архив, и никогда никому их не покажут, логично чо.
11:54
Дитмар
Готовят поле для отмазы. Почему проиграли Чехам? "Нам не дали посмотреть тренировку и не показали схем игры пятёрок сборной Чехии". Ахахахах
11:44
Czechplayer
Сегодня слишком спокойный день. Журналистам нашим скучно живется без скандалов. Нет их, сами придумаем.
11:29
inspire
смотреть я так понимаю не запрещают ... а вот зачем снимать? это ж нахрен никому не нужно, ни тренерам, ни болелам, ни читателям ...
11:28
Serenky25
Могут расстановку подсмотреть.
11:26