11:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Пресс-атташе сборной Чехии: "Мы хотим, чтобы снимали только свои. Это связано с тем, чтобы не раскрывать секреты"

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Пресс-атташе сборной Чехии Зденек Зикмунд отметил, что в команде не хотят, чтобы тренировку снимали иностранные журналисты. Он также добавил, что в сборной готовы извиниться, если директорат признает их неправоту.

Ранее российским телевизионщикам было запрещено снимать тренировку сборной Чехии. При этом чехи продолжили это делать.

– Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры, – сказал Зикмунд. – Это решение тренеров связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся.

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (7)
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aech_63

Дык ясно, мельдоний в пльзеньском растворяют, чтобы скрыть следы

13:34

Maren13

Зденек Зикмунд - именно так звали известного советского хоккеиста и теннисиста 1940-х годов. Он погиб вместе с командой ВВС в январе 1950-го под Свердловском...

12:48

higagy

А свои после съемки положат видосики в архив, и никогда никому их не покажут, логично чо.

11:54

Дитмар

Готовят поле для отмазы. Почему проиграли Чехам? "Нам не дали посмотреть тренировку и не показали схем игры пятёрок сборной Чехии". Ахахахах

11:44

Czechplayer

Сегодня слишком спокойный день. Журналистам нашим скучно живется без скандалов. Нет их, сами придумаем.

11:29

inspire

смотреть я так понимаю не запрещают ... а вот зачем снимать? это ж нахрен никому не нужно, ни тренерам, ни болелам, ни читателям ...

11:28

Serenky25

Могут расстановку подсмотреть.

11:26

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