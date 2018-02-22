Пресс-атташе сборной Чехии: "Мы хотим, чтобы снимали только свои. Это связано с тем, чтобы не раскрывать секреты"

Пресс-атташе сборной Чехии Зденек Зикмунд отметил, что в команде не хотят, чтобы тренировку снимали иностранные журналисты. Он также добавил, что в сборной готовы извиниться, если директорат признает их неправоту.

Ранее российским телевизионщикам было запрещено снимать тренировку сборной Чехии. При этом чехи продолжили это делать.

– Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры, – сказал Зикмунд. – Это решение тренеров связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся.

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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