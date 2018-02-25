14:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Поражение от России не позволило Германии выиграть медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане

5

Поражение сборной Германии по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане не позволило бундестим выиграть общекомандный медальный зачет Игр-2018.

Команда с 14 золотыми медалями заняла второе место. Столько же медалей высшего достоинства у занявшей первое место Норвегии. Однако у последней больше серебряных и бронзовых наград.

Добавим, что последнее золото Норвегии принесла Марит Бьорген. Она выиграла награду высшего достоинства в заключительном старте Игр - женском лыжном марафоне.

Напомним, что Германия в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане проиграла России в овертайме со счетом 3:4. 

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

kargot

астматики рулят

14:31

Джерри. Без Тома.

Пора мельдоний искать.

14:27

nailsh78

ну там финиш с Фуркадом могли они выиграть.. да и бобслей со скелетоном у нас народ не приехал - так что они взяли много медалей и полно не своих

14:15

ShellSPb

Ахахахахаха

14:14

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!