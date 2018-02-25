Поражение от России не позволило Германии выиграть медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане

Поражение сборной Германии по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане не позволило бундестим выиграть общекомандный медальный зачет Игр-2018.

Команда с 14 золотыми медалями заняла второе место. Столько же медалей высшего достоинства у занявшей первое место Норвегии. Однако у последней больше серебряных и бронзовых наград.

Добавим, что последнее золото Норвегии принесла Марит Бьорген. Она выиграла награду высшего достоинства в заключительном старте Игр - женском лыжном марафоне.

Напомним, что Германия в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане проиграла России в овертайме со счетом 3:4.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018