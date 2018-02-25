Пользователи соцсетей возмутились статьей New York Post о победе сборной России

Многие пользователи Твиттера возмутились статьей New York Post про сборную России по хоккею. Ранее американское издание на своем сайте опубликовало заметку, посвященную победе российских хоккеистов в финале Олимпиады в Пхенчхане.
Заголовок у статьи был такой: A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото"). Напомним, в финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9– New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.
- Команда без страны проиграла в четверть финале, – пишет Виктория Богатырева.
- Журналист без мозгов написал эту статью, – пишет vurdu
- Хаха, у США подгорает, – написал Azam Pseun.
USA on fire hahahah pic.twitter.com/sfHTnYjfxa– Azam Pseun (@PSEUNOFF) 25 февраля 2018 г.
- Россия без флага, США без команды, – написал vladmonreal.
- Команда без медалей, - написал Ник Биряльцев.
Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY– Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) 25 февраля 2018 г.
- Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно – это тупой омерзительный заголовок, – пишет Alexa S.
- Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете, – написала Екатерина Боброва.
- А на каком-то там месте ваша команда кстати?, – спросил Shalidor.
25 февраля 2018 г.
- У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга, – написал Эндрю Гилмор.
Russia win, the US sucks! pic.twitter.com/uELafG40sY– ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 25 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Dymanomashina
Константин Эдуардович ну как бэ у "страны без мозгов" 23 медали и из них-9 золотых. А у нас - всего две. так что пуканы рвать на пиндосскицй флаг можно сколько угодно- результат в таблице. 14:11------------------------------------------------------------------------------------------------Из этих 9 минусуем три у гиперактивных и две у инсультников. А России плюсуем 9 за не приглашенных по американскому беспределу. Ну, как расклад?
15:57
sailor1990
Попросить Роскомнадзор их забанить?
14:55
mayornataly
А что не так то написали америкашки? ОКР дисквалифицировали? Флаг,гимн запретили? Пригласили как нейтралов? Так что же не так?
14:51
Перо
Костюнчику. А что ты вписался за людей без роду и племени? Ты правила игры под себя надумал. Ну если тебе не нравится "страна без мозгов", то наверное и у тебя их нет.
14:34
alex160554
Смешно. Люди обращают внимание на всякую чушь, что пишут журналисты. Кстати и наши от ихних не отстают.
14:22
Есть мнение...
Кипит их разум возмущенный, и в смертный бой идти готов... Хорошо живётся людям, когда нечего терять кроме своих оков. Продолжайте в том же духе, смело товарищи в ногу.)
14:18
Константин Эдуардович
ну как бэ у "страны без мозгов" 23 медали и из них-9 золотых. А у нас - всего две. так что пуканы рвать на пиндосскицй флаг можно сколько угодно- результат в таблице.
14:11
Артур Pitersky
Страна без мозгов такое пишет
14:07