Пользователи соцсетей возмутились статьей New York Post о победе сборной России

​- Россия без флага, США без команды, – написал vladmonreal.

- Команда без медалей, - написал Ник Биряльцев.

​- Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно – это тупой омерзительный заголовок, – пишет Alexa S.

- Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете, – написала Екатерина Боброва.

- А на каком-то там месте ваша команда кстати?, – спросил Shalidor.