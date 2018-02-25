13:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Пользователи соцсетей возмутились статьей New York Post о победе сборной России

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Многие пользователи Твиттера возмутились статьей New York Post про сборную России по хоккею. Ранее американское издание на своем сайте опубликовало заметку, посвященную победе российских хоккеистов в финале Олимпиады в Пхенчхане.

Заголовок у статьи был такой: A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото"). Напомним, в финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 

​- Команда без страны проиграла в четверть финале, – пишет Виктория Богатырева.

- Журналист без мозгов написал эту статью, – пишет vurdu

- Хаха, у США подгорает, – написал Azam Pseun. 

​- Россия без флага, США без команды, – написал vladmonreal.

- Команда без медалей, - написал Ник Биряльцев.

​- Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно – это тупой омерзительный заголовок, – пишет Alexa S.

- Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете, – написала Екатерина Боброва.

- А на каком-то там месте ваша команда кстати?, – спросил Shalidor.

- У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга, – написал Эндрю Гилмор.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dymanomashina

Константин Эдуардович ну как бэ у "страны без мозгов" 23 медали и из них-9 золотых. А у нас - всего две. так что пуканы рвать на пиндосскицй флаг можно сколько угодно- результат в таблице. 14:11------------------------------------------------------------------------------------------------Из этих 9 минусуем три у гиперактивных и две у инсультников. А России плюсуем 9 за не приглашенных по американскому беспределу. Ну, как расклад?

15:57

sailor1990

Попросить Роскомнадзор их забанить?

14:55

mayornataly

А что не так то написали америкашки? ОКР дисквалифицировали? Флаг,гимн запретили? Пригласили как нейтралов? Так что же не так?

14:51

Перо

Костюнчику. А что ты вписался за людей без роду и племени? Ты правила игры под себя надумал. Ну если тебе не нравится "страна без мозгов", то наверное и у тебя их нет.

14:34

alex160554

Смешно. Люди обращают внимание на всякую чушь, что пишут журналисты. Кстати и наши от ихних не отстают.

14:22

Есть мнение...

Кипит их разум возмущенный, и в смертный бой идти готов... Хорошо живётся людям, когда нечего терять кроме своих оков. Продолжайте в том же духе, смело товарищи в ногу.)

14:18

Константин Эдуардович

ну как бэ у "страны без мозгов" 23 медали и из них-9 золотых. А у нас - всего две. так что пуканы рвать на пиндосскицй флаг можно сколько угодно- результат в таблице.

14:11

Артур Pitersky

Страна без мозгов такое пишет

14:07

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