"Пока можно!" Ковальчук опубликовал фотографию в форме сборной

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы над командой Белоруссии (3:0) в товарищеском матче опубликовал в своем Инстаграме фотографию с игры.

– Пока можно! Всех с победой! Спасибо за поддержку, – написал Ковальчук.

Напомним, что по правилам МОК для российских спортсменов – на время Олимпийских игр-2018 им запрещается публиковать в социальных сетях посты, в которых содержится государственная символика.