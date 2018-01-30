23:14 30 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

"Пока можно!" Ковальчук опубликовал фотографию в форме сборной

2

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы над командой Белоруссии (3:0) в товарищеском матче опубликовал в своем Инстаграме фотографию с игры.

– Пока можно! Всех с победой! Спасибо за поддержку, – написал Ковальчук.

Напомним, что по правилам МОК для российских спортсменов – на время Олимпийских игр-2018 им запрещается публиковать в социальных сетях посты, в которых содержится государственная символика.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ох, нарвётся фраерок -- пижончик... А потом всех на свете проклинать будет....

00:00

ЛокоМотив

че капитуляцию еще не подписывал?

23:52 30 января