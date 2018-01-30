"Пока можно!" Ковальчук опубликовал фотографию в форме сборной

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы над командой Белоруссии (3:0) в товарищеском матче опубликовал в своем Инстаграме фотографию с игры.
– Пока можно! Всех с победой! Спасибо за поддержку, – написал Ковальчук.
Напомним, что по правилам МОК для российских спортсменов – на время Олимпийских игр-2018 им запрещается публиковать в социальных сетях посты, в которых содержится государственная символика.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ох, нарвётся фраерок -- пижончик... А потом всех на свете проклинать будет....
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ЛокоМотив
че капитуляцию еще не подписывал?
23:52 30 января