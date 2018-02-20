Петтер Торесен: "Отсутствие Еглича сыграло Норвегии на руку"

Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен, обыгравшей в 1/8 финала Олимпиады Словению (2:1 ОТ), подвел итоги встречи и отметил, что команда допустила много удалений.

- Как вам удалось собраться после неудачного выступления в группе?

- Наша команда всегда ставила перед собой цель выйти в четвертьфинал. После трех поражений в группе мы не смирились с мыслью, что не сможем этого сделать.

- Согласны, что вам повезло в игре со словенцами, у которых было много голевых моментов?

- Да, в ваших словах есть правда. Мы слишком много удалялись, и наш соперник регулярно имел большинство. Надеюсь, что завтра с русскими у нас получится чаще играть в формате "5 на 5". Сборная Россия очень сильна, чтобы давать ей такие шансы.

- Отсутствие отстраненного за употребление допинга нападающего сборной Словении Жиги Еглича помогло вашей команде?

- Он нападающий хорошего уровня, очень здорово действует в большинстве. И его отсутствие сыграло нам на руку. Но мы и сами сегодня отлично поработали в меньшинстве. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады