Петтер Торесен: "Матч с Россией - самый важный день в истории норвежского хоккея"

Главный тренер сборной Норвегии Петтер Торесен, обыгравшей в 1/8 финала Олимпиады Словению (2:1 ОТ), поделился ожиданиями от предстоящей игры в четвертьфинале против России.

- Россия - главный фаворит турнира. У вас есть хоть один шанс?

- Маленький шанс есть. Но всем надо сражаться с первой секунды и верить в себя. Сделаем все, что в наших силах и сыграем всем сердцем. Настроение перед этим матчем у меня хорошее. Но понятно, что наш соперник по четвертьфиналу является фаворитом Олимпиады. Возможно, завтра будет самый главный день в истории норвежского хоккея. Хотя выход в четвертьфинал уже можно назвать достижением.

- Ваш сын Патрик играет в СКА, как и еще полтора десятка российских сборников. Обратитесь к нему за конкретными советами?

- Мы и так знаем, насколько сильна сборная России. Четыре мощные тройки нападения, каждый игрок очень хорош. Для того, чтобы противостоять такой команде необходимо, чтобы наши хоккеисты много двигались и не давали сопернику свободного льда. Необходимо выложиться по полной, а дальше посмотрим, что из этого выйдет.

- От кого в сборной России исходит главная опасность?

- Любое из первых трех звеньев очень сильно, если говорить об уровне индивидуального мастерства. Выделять кого-то не стану. Нам надо быть готовыми ко всем четырем тройкам.

- Норвегия здорово выступает в других олимпийских дисциплинах. С точки зрения психологии, это может помочь хоккейной сборной?

- Конечно! Для меня это уже не первая Олимпиада, я ездил на них еще игроков. И всегда Норвегия выступала здорово. Но уже тот факт, что мы добрались до четвертьфинала - уже событие.

- Вы добились этого результата с командой, где играют ваши сыновья Патрик и Штеффен.

- Классное чувство! Я сам принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых сборная Норвегии одержала всего три победы. Очень рад, что мои сыновья причастны к нынешнему успеху. Радоваться этому пока нет времени, надо как следует восстановить силы, выспаться и быть готовыми к четвертьфиналу. (Игорь РАБИНЕР)

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