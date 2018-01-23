Петерссон из "Авангарда" вызван в олимпийскую сборную Швеции

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон включен в состав сборной Швеции, которая выступит на Олимпиаде-2018, информирует пресс-служба омичей.

В 40 матчах нынешнего сезона форвард набрал 27 очков (10+17) при показателе полезности "+7".

Сборная Швеции сыграет на групповом этапе в квартете С, где ее соперниками будут команды Финляндии, Норвегии и Германии.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир стартует 14 февраля.

От "Авангарда" в составе сборной Швеции также сыграет защитник Юнас Анелев, цвета сборной Чехии будет защищать вратарь Доминик Фурх.

17-летний Далин, Умарк и Ландер в составе сборной Швеции на Олимпиаду-2018