01:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Петер Форсберг: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг считает сборную России главным фаворитом Олимпийских игр-2018. При этом прославленный хоккеист не верит в команду США.

– Россия – главный фаворит Олимпиады, – приводит Nettavisen слова Форсберга. – Также на золото претендуют Швеция, Финляндия, Канада и Чехия. Смотрю на сборную США и понимаю, что шансов у них нет. Как и у Словакии.

Больше всего пока удивили чехи, которые провели отличный матч против Канады (3:2 Б).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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inout

Aha Для Универсиады мало сыгрывались. Еще пару лет в базовом клубе просто необходимы.

12:12

Aha

вот это неожиданность! Россия фаворит против 5-ого состава сборной канады, 6-ого состава сборной США, 4--ого состава Швеции. Прям НЕОЖИДАННОСТЬ! Они бы этот состав еще на Универсиаду отправили под видом студентов!

07:38

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