Петер Форсберг: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг считает сборную России главным фаворитом Олимпийских игр-2018. При этом прославленный хоккеист не верит в команду США.
– Россия – главный фаворит Олимпиады, – приводит Nettavisen слова Форсберга. – Также на золото претендуют Швеция, Финляндия, Канада и Чехия. Смотрю на сборную США и понимаю, что шансов у них нет. Как и у Словакии.
Больше всего пока удивили чехи, которые провели отличный матч против Канады (3:2 Б).
inout
Aha Для Универсиады мало сыгрывались. Еще пару лет в базовом клубе просто необходимы.
12:12
Aha
вот это неожиданность! Россия фаворит против 5-ого состава сборной канады, 6-ого состава сборной США, 4--ого состава Швеции. Прям НЕОЖИДАННОСТЬ! Они бы этот состав еще на Универсиаду отправили под видом студентов!
07:38