Петер Форсберг: "Россия - главный фаворит Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг считает сборную России главным фаворитом Олимпийских игр-2018. При этом прославленный хоккеист не верит в команду США.

– Россия – главный фаворит Олимпиады, – приводит Nettavisen слова Форсберга. – Также на золото претендуют Швеция, Финляндия, Канада и Чехия. Смотрю на сборную США и понимаю, что шансов у них нет. Как и у Словакии.

Больше всего пока удивили чехи, которые провели отличный матч против Канады (3:2 Б).