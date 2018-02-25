Первый тренер Капризова: "Кирилл подарил мне машину перед Олимпиадой"

Детский тренер автора золотого гола в финале Олимпиады Кирилла Капризова Андрей Лучанский выразил радость за своего воспитанника. Сборная России в финале олимпийского турнира обыграла Германию (4:3 ОТ).

– Видел овертайм, и очень рад за Кирилла, – заявил Лучанский. – Основное время не смотрел, в это время у меня игра шла – с "Астаной" встречались. Сейчас из машины выйти не могу – мне звонят и звонят, смски и сообщения в соцсетях приходят из всех городов.

– Заставили поволноваться?

– Хорошо, что хорошо кончается. Шанс был, им воспользовались – молодцы.

– Что позволило Капризову прибавить?

– Во-первых, благодаря партнерам, с которыми его ставили – это заслуга тренеров. Ему везде доверяли сначала в "Металлурге", потом в "Уфе". В Новокузнецке ему многое дал Стоа, в "Салавате" – Умарк. Сейчас поставили к нему Дацюка с Гусевым. Приятно играть с такими – сами видите, что получилось.

– Перед Олимпиадой Капризов подарил вам машину.

– Состав назвали 25 января. Через три дня выхожу на тренировку, а на льду машина стоит. Сначала ничего не понял. Ее привезли отец и мама Кирилла, а он заказал из Москвы. Недавно переехал в Екатеринбург, куда переехал с семьей и работаю хоккейной школе (с командой "Факел-2004". – Прим. "СЭ"). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия - Германия