Известный детский тренер Геннадий Курдин, воспитавший автора дубля в финале Олимпиады Никиту Гусева, прокомментировал золото в олимпийском хоккейном турнире.

- Пока не видел игры, - заявил Курдин. – Мы сейчас с командой едем на игру в Ярославль. Как приеду-посмотрю. Конечно, рад за Никиту и других ребят. Что не зря работали.

- Ожидаете бума в российском хоккее?

- Эйфорию. Это вызовет толчок, еще больше детей поведут в секции. Третьяк скажет, что у нас все классно. Руководители получат новые награды, медали и звания. Надо же детьми заниматься. Что выиграли, конечно, хорошо.

- Лучшим игроком назвали Ковальчука. Согласны?

- Конечно, лучший Ковальчук (смеется). Кто бы сомневался.

- Гусев вслед за Дацюком войдет в "Тройной золотой клуб?"

- У Дацюка был последний шанс зацепиться. У Никиты все - впереди. Не надо торопиться, всему свое время.

- Время нашей сборной пришло, хоть и на льду мы не увидели флага и не услышали гимна.

- Какая разница, был или не было. Все знают, кто победил. На политику не стоит обращать внимания. (Евгений БЕЛОУСОВ)