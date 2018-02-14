Первый афроамериканец сборной США на Играх: "Сбылась моя мечта, но лучше бы мы выиграли"

Нападающий сборной США Джордан Гринуэй после поражения от Словении (2:3 ОТ) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что команда показала хороший хоккей, но не смогла найти способ завершить игру в свою пользу. Форвард забросил первую шайбу команды на турнире, а также стал первым афроамериканцем в составе США на Олимпийских играх.

- Было здоров забить первый гол, но лучше бы мы сегодня выиграли, - заявил Гринуэй. - В третьем периоде мы просто не нашли способ завершить игру в свою пользу.

Не думаю, что нам нужно что-то менять. Мы показали хороший хоккей. Просто нужно сосредоточиться на матче со Словакией и сыграть просто. Стать первым афроамериканцем сборной на Играх - это то, о чем я мечтал. Но лучше бы мы выиграли. (Олимпийская информационная система)