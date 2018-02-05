Первая тренировка женской сборной по хоккею была сорвана организаторами Олимпиады, вторая – офицерами ВАДА

Как стало известно "СЭ", офицеры ВАДА забрали 14 хоккеисток сборной России на допинг-пробы незадолго до сегодняшней тренировки в Пхенчхане. Представители агентства не выпускали девушек из олимпийской деревни до того момента, пока процедуры не были пройдены. В итоге тренировочное занятие было сорвано.

По нашим данным, сотрудники антидопингового ведомства заявили представителям российской команды, что не отпустят их на тренировку до сдачи допинг-проб, даже если это грозит срывом занятия. При этом офицеры ВАДА отметили, что такая ситуация не повторилась бы, если бы под угрозой оказался матч нашей сборной на Олимпиаде.

Отметим, что вчерашняя тренировка женской олимпийской сборной по хоккею также не состоялась из-за затянувшейся процедуры досмотра вещей. Организаторы утверждали, что багаж для допуска на арену и в олимпийскую деревню проверяется в течение 24 часов. Команда не успела добраться до тренировки после завершения процедуры досмотра.