Первая тренировка женской сборной по хоккею была сорвана организаторами Олимпиады, вторая – офицерами ВАДА

Как стало известно "СЭ", офицеры ВАДА забрали 14 хоккеисток сборной России на допинг-пробы незадолго до сегодняшней тренировки в Пхенчхане. Представители агентства не выпускали девушек из олимпийской деревни до того момента, пока процедуры не были пройдены. В итоге тренировочное занятие было сорвано.
По нашим данным, сотрудники антидопингового ведомства заявили представителям российской команды, что не отпустят их на тренировку до сдачи допинг-проб, даже если это грозит срывом занятия. При этом офицеры ВАДА отметили, что такая ситуация не повторилась бы, если бы под угрозой оказался матч нашей сборной на Олимпиаде.
Отметим, что вчерашняя тренировка женской олимпийской сборной по хоккею также не состоялась из-за затянувшейся процедуры досмотра вещей. Организаторы утверждали, что багаж для допуска на арену и в олимпийскую деревню проверяется в течение 24 часов. Команда не успела добраться до тренировки после завершения процедуры досмотра.
морпех
Tribunal Z Заметьте как активизировалась трольчатина, которых по сути раньше на страницах и не было. Проплаченные чмошники и тут пытаются на наших бочку тянуть, чего добиваются то? Народ за своих будет всегда горой. 17:24//////Она раньше на Россию "бочку катила"...теперь,вишь,и на ваших переключилась!!Оаровчане и оаровчанки поддержите своих спортсменов!!!Не дайте "западу" издеваться над ними,как над сборной России последнее время!Слава Богу,вас хоть в господдержке допинга не обвиняют,мы вот уже проходим и это(в России)...Однако не думайте,если впервые спортсмены вашей страны вдруг что - то выиграют на первой же Олимпиаде - могут отобрать медали,как у русских отбирали(али как в фигурном катании двоих аж ставили)!))
20:21
морпех
Основной Нет веры лжецам и допингерам!! 17:38//////Упс!Уже после России переключились и на ОАР?!))Так глядишь и США с Норгами достанется!А вообще,пусть ОАР и не сыграет ни одного матча -- что в женском хоккее,что в мужском ОАР ни разу не то,что не вышла в финал или в плей - офф,но даже не выиграла ни одного матча!!))
20:17
Основной
Нет веры лжецам и допингерам!!
17:38
Tribunal Z
Заметьте как активизировалась трольчатина, которых по сути раньше на страницах и не было. Проплаченные чмошники и тут пытаются на наших бочку тянуть, чего добиваются то? Народ за своих будет всегда горой.
17:24
Tribunal Z
Подала бы какая нибудь спортсменка на этого так называемого офицера в суд, а лучше не на одного, а на пару этих чмошников - ЗА ТО ЧТО ОНИ ПОСМОТРЕЛИ НА НЕЁ С ВОЖДЕЛЕНИЕМ и НАМЕКНУЛИ НА ЖЕЛАНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ. Посмотрел бы я дальше на всю эту картину. Просто фантазии у наших нет чтобы обернуть всё это в свою пользу. Прямолинейные до кучи. Уверен активность их деятельности в разы уменьшилась бы.
17:15
Tribunal Z
Думаю вообще то должен быть регламент отбора проб и проверки, уверен он существует и если его не соблюдают ВАДовцы то это вина не их, а наших руководителей. Необходимо подать протест и написать рапорт о нарушении этого регламента. Думаю у иностранцев нет проблем с этим потому что они знают это и пользуются этим. Плохо наши юристы работают, как и руководители.
17:10
Tribunal Z
pojarniy - уберите этого тролля с поля зрения людей
17:07
dv2205
друзья найдите пожалуйста этого IvanDay - хочу личной встречи
16:12
pojarniy
Начинается плач Ярославны, все против бедных россиян.
15:51
leha_b
В чем проблема, большая часть населения говорила вам что нефиг там делать, а вы "хоть голой хоть лысой", вы сами согласились на такие условия, терпите если не захотели бойкотировать.
15:41
marsey
от.п.издили бы уже давно этих бахов, шмахов и прочих прибабахов. и дело с концом.
15:22
spetrov
Don, эти не устают. :) PS: Опять новый ник по этой теме.
14:13
spetrov
IvanDay (дублирую комментарий), во-первых, откуда тебе знать то, что ты написал? Во-вторых, время посещение явно не согласовывается с теми людьми, кого проверяют. В третьих, анализы можно взять во внетренировочное время, пара часов погоды не сделают. В-четвертых, тренировка сорвана по факту. Свободен.
14:12
ухтышъ
mishel1983 Нормальное руководство собрали свои вещи и свалили к чертям. Позорники! 13:32 правильный посыл.
14:10
Доктор со стажем
А вы надеялись на какое-то другое отношение к себе, баблорубы?
13:53
Mao11
А вам никто из преступного ВАДА и не говорил что вы будете тренироваться вы будете с утра до вечера сдавать допинг пробы ведь одной недостаточно. надо сдавать после каждого приёма пищи и на ночь и с утра и по половине команды, а потом будете исколотые и обезвоженные играть. Много вы хороших матчей проведёте или нет преступникам из МОК и ВАДА глубоко насрать. Честный и чистый спорт остался только в легендах
13:49
Томми - лучший друг ОКР
Боюсь ухахататься, как сорвут ВСЕ тренировки--разминки МУЖСКОЙ команды.... А если и коваль начнёт права "качать" и триколором в ИНСТЕ размахивать, то ВСЁ кончится раньше, чем начнётся....
13:46
Don
IvanDay, троллина-бедняжка, не устал ещё?))) На всех ветках пытаешься отметиться, написать, трудоголик ты наш, здоровьё то своё надо беречь, а то кто потом нас смешить будет?)))
13:41
mishel1983
Нормальное руководство собрали свои вещи и свалили к чертям.Позорники!
13:32
Al Rains
Женщин обижать не рекомендуется...особенно НАШИХ!!!
13:31
bibik.i
Ничего необычного, это именно и предполагалось на этой олимпиаде. Ведь уговаривали не ехать, теперь пожинайте.
13:24
Джин_SM(v3)
это пока еще цветочки, полагаю...
13:21
IvanDay
все у них срываются, все им срывают - допинг нечего жрать!
13:20
Шэми
Что ни говори, а наши спортсмены сами виноваты. Вернее, руководство спорта в стране. Если бы мутковцы и продолжатели не сосали с заглотом у всех подряд, то таких "финтов ушами" и откровенного хамстава не было бы.
13:15
shpasic
третью тренировку, похоже, сорвёт лично Обама)
13:15