Перекупщики активно продают билеты на матч сборной России против Норвегии

По данным "СЭ", перекупщики активно предлагают билеты на четвертьфинальный матч хоккейного олимпийского турнира Россия – Норвегия. Речь идет прежде всего о самых дешевых местах – за 80 тысяч вон, которых давно нет в свободной продаже. Утром наценка составляла 50 процентов.

Нет в официальной продаже и билетов средней категории – за 200 тысяч вон. Купить на сайте или в кассах можно самые дорогие билеты за 350 тысяч вон. Для понимания, курс воны к доллару составляет примерно 1000 к 1 (то есть, к примеру, 80 тысяч вон – это около 80 долларов). (Дмитрий СОМОВ)

Напомним, матч Россия - Норвегия состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //

​Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь