Пелагея попросила поменьше ругать российских спортсменов

Супруга нападающего сборной России Ивана Телегина певица Пелагея рассказала, как они с мужем переживали неопределенность, связанную с допуском россиян до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Певица также обратилась к российским болельщикам с призывом поддержать хоккеистов на Играх-2018.

– Переживали все вместе, хотя мне кажется, в какие-то моменты я волновалась больше Вани, – цитирует RT Пелагею. – Ведь я вижу, сколько сил и души отдается его величеству хоккею, и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены – это люди удивительной силы.

Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силой воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их, как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно.

Трансляция матча Словакия – Россия

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь