Пелагея попросила поменьше ругать российских спортсменов

Супруга нападающего сборной России Ивана Телегина певица Пелагея рассказала, как они с мужем переживали неопределенность, связанную с допуском россиян до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Певица также обратилась к российским болельщикам с призывом поддержать хоккеистов на Играх-2018.
– Переживали все вместе, хотя мне кажется, в какие-то моменты я волновалась больше Вани, – цитирует RT Пелагею. – Ведь я вижу, сколько сил и души отдается его величеству хоккею, и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены – это люди удивительной силы.
Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силой воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их, как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно.
Трансляция матча Словакия – Россия
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/481284-pelageya-rossiyane-hokkei-oi
Без болгара нет Амкара
b5hyqftdxfhlmq7w, чувак, отвали! Чушь все это!
18:31 14 февраля
shpasic
Вгыгел, вроде, в КВН когда-то играла, пока не потолстела. тренер из соседнего двора должен помнить - он мастер в ЧГК и КВН.
15:33 14 февраля
Вгыгел
а кто это , пелагея ?
15:27 14 февраля
baronurgensburg
Ой, да... Герои. Сейчас они победят, наконец. На первенстве водокачки без НХЛовцев. Так бы их опять Канада порвала бы... Хотя до Канады вряд ли бы дошли. Еще раньше на каких - нибудь финнах или чехах обломались бы
15:25 14 февраля