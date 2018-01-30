Павел Колобков: "У Федерации хоккея России на данный момент подготовлены два полноценных состава"

Министр спорта России Павел Колобков отметил огромную работу проделанную Федерацией хоккея России (ФХР). Также он подчеркнул, что подбор игроков на олимпиаду проходил в несколько этапов.

– Федерация хоккея России проделала огромную работу перед Олимпийскими играми, – цитирует ТАСС Колобкова. – В работу сборных команд были введены новые технологии, большой аналитический штаб. У штаба сборной был двухлетний план подготовки к Играм, предусмотрительно заготовленный сразу на два сценария – на случай участия игроков в НХЛ был бы задействован состав, игравший на Кубке мира и усиленный лучшими игроками КХЛ. В настоящий момент ФХР подготовлены два сильных состава – национальной и олимпийской команды.

Во время международных брейков в сборной России велась подготовка большого количества игроков, как в главной команде, так и в ближайшем резерве – олимпийской сборной. При подборе кандидатов в окончательный состав брались в расчет не только игровая и физическая форма на настоящий момент, игра за клуб, но и вся информация, накопленная штабом сборной за время выступления за национальную команду. За двухлетний цикл подготовки рассмотрено свыше 100 кандидатов в национальную команду, были приложены максимальные усилия по возвращению игроков из НХЛ.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков НХЛ.