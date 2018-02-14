Павел Колобков: "Статус фаворита накладывает на сборную России определенную ответственность"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что статус фаворита Олимпиады-2018 заставляет сборную России по-особому относиться к своим выступлениям. Сегодня россияне в первом матче группового турнира Игр уступили Словакии (2:3).

- Хоккей - это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы, - приводит ТАСС слова Колобкова. - С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта, это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь