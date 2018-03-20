Павел Колобков: "Сборная продемонстрировала силу русского духа на Олимпиаде"

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил выступление сборной России на Олимпийских игра-2018, а также отметил, что главному тренеру команды Олегу Знарку удалось выполнить поставленную задачу.

– Если смотреть на результат, на взаимоотношения внутри команды, тренерского коллектива, то однозначно положительные итоги, – цитирует ТАСС Колобкова. – Знарку удалось создать команду, и она решила поставленную задачу, они без права на ошибку выступали, они ехали завоевывать золото. А это очень сложно, сейчас все в хоккей научились играть. Германия, несмотря на то, что это не такая хоккейная страна, как Канада, играла очень хорошо, но наша сборная продемонстрировала силу русского духа.