Павел Колобков: "Россиянки привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что женская сборная России, проигравшая Финляндии (2:3) в матче за третье место на Олимпиаде-2018, сражалась до последнего. Он также добавил, что все равно россиянки привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею.

– Девчонки сражались до последнего, была настоящая спортивная борьба, и в любом случае они уже вошли в историю с 4-м результатом. Это лучший результат наших хоккеисток на Олимпийских играх. И я думаю, что этим они привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею!

Трансляция матча Финляндия - Россия

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