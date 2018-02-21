13:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Колобков: "Россияне привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что женская сборная России, проигравшая Финляндии (2:3) в матче за третье место на Олимпиаде-2018, сражалась до последнего. Он также добавил, что все равно россиянки привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею.

– Девчонки сражались до последнего, была настоящая спортивная борьба, и в любом случае они уже вошли в историю с 4-м результатом. Это лучший результат наших хоккеисток на Олимпийских играх. И я думаю, что этим они привлекли огромное внимание зрителей к женскому хоккею!

Трансляция матча Финляндия - Россия 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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