Павел Колобков: "Хоккейный финал - это самое яркое событие за все Олимпийские игры"

Министр спорта РФ Павел Колобков после хоккейного финала Олимпиады-2018 между Россией и Германией (4:3 ОТ) отметил, что встреча получилось напряженной. Он поблагодарил игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за золотые медали.
- Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры, и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале.
Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!
Angeldust
А куда он пропал после провала биатлонистов наших? Как только появляются медали, очередной чинуша вылезает со своими "наш спорт, наши ребята, наша победа". Когда обос...лись - а обо...лись везде кроме лыж и фигурки - так тишина
11:41
Pyatochok
Колобок, как всегда, не блещет интеллектом... это был не хоккей, а полное го.....о, Знарок за скамейкой искал пятый угол и морда была растерянной, ещё раз убедился в его неспособности настроить команду в трудный момент, если бы не Никита Гусев, то всё, полный кирдык. Никита - это Герой России в буквальном смысле, он спас честь России и спас от позора команду и Знарка!
11:17
Последний Легион
Урааа !!!!! Победа !!!!!!! Финал фантастический !!! 4-3 !!!!! Мы - ЧЕМПИОНЫ !!!!!!!
11:13
arielinos
Самое яркое - это женское фигурное катание,а хоккей - позорище по зрелищу,смотреть было тошно.Чудом сравняли в меньшинстве и истрепали нервы людям там,где спокойно нужно было выигрывать.
10:57
Кaраcик
Немцам спасибо. Играть с Россией на встречных курсах всю игру на равных могли себе позволить только канадцы. Тем более заставить столько ошибаться. Хорошая команда у них, но везения не хватило самую малость. Россия, с победой!!!
10:53
Бен Ричардс
Хорошо хоть ничего не сказал про «красную машину».
10:51
NF
Ну наконец-то, пешки посыпались. Ждём фроммайхарта...
10:50
vvlki
Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Министр и здесь прогнулся ...
10:46
механик39
Всех в депутаты .
10:42
Назаренко
Нервотрепы...
10:41
740
Это позор КХЛ...
10:41