Павел Колобков: "Хоккейный финал - это самое яркое событие за все Олимпийские игры"

Министр спорта РФ Павел Колобков после хоккейного финала Олимпиады-2018 между Россией и Германией (4:3 ОТ) отметил, что встреча получилось напряженной. Он поблагодарил игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за золотые медали.

- Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры, и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале.

Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!