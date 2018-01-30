Павел Колобков: "Авторитет и опыт Дацюка принесут уверенность сборной России"

Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал решение тренерского штаба сборной России назначить Павла Дацюка капитаном команды на Олимпиаду в Пхенчхане.

- Избрание Дацюка капитаном сборной России говорит об огромном уважении в нашем хоккее к этому игроку, - цитирует ТАСС Колобкова. - Для него, как и для Илья Ковальчука, это будут уже пятые Олимпийские игры. Авторитет и опыт Дацюка принесут бесспорную пользу и уверенность всей команде на Играх.

Сборная России в групповом турнире Олимпиады-2018 встретится со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).