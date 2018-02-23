Павел Францоуз: "Кошечкин – большой вратарь, и нам нужно было это учитывать"

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз после полуфинального матча Олимпиады-2018 против России (0:3) отметил, что его команде следовало учитывать, что Василий Кошечкин – большой вратарь. Он также добавил, что было бы лучше, если игроки из НХЛ тоже участвовали в Играх.

– Конечно, мы знали, что Россия – один из фаворитов турнира, – заявил Францоуз. – У них очень сильная команда, которая долгое время готовилась к Олимпиаде. Мы действительно хотели их одолеть, но не получилось.

– Что из запланированного не получилось помимо заброшенных шайб?

– У нас были моменты, давили в концовке, но не получилось. Кошечкин – большой вратарь, и нужно было это учитывать. Мы много бросали от синей линии, но никто не закрывал ему обзор.

– Уже сфокусированы на завтрашней игре?

– Мы еще можем привезти домой медали и сделаем для этого все возможное.

– С кем предпочли бы встретиться?

– Все равно. И у канадцев, и у немцев – сильные команды, и нам будет тяжело. Надеюсь, мы победим.

– Как сказался неприезд хоккеистов из НХЛ на олимпийском турнире?

– Конечно, это большой шанс для других игроков, но было бы лучше, если энхаэловцы были бы здесь. (Юрий ГОЛЫШАК)

В матче за третье место Чехия сыграет с проигравшим во встрече Канада – Германия. Игра состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени.

Трансляция матча Чехия – Россия //

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