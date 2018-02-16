Павел Дацюк: "Зачем вы внутрь команды лезете? Там темно"

Форвард сборной России Павел Дацюк подтвердил, что игроки немного нервничали перед началом матча против Словении (8:2) на Олимпиаде-2018. По словам капитана команды, напряжение спало сразу после выхода на лед.
- Все победы важны. Особенно дальше - каждый успех будет важен, - заявил Дацюк.
- Как вам в тройке с молодыми играть?
- С кем? Я самый молодой, вы чего?
- Капризову было 5 лет, когда вы на первой Олимпиаде играли.
- Кому-то вообще нисколько не было, так что ничего. Сейчас он здорово играет, и Гусев, и все ребята.
- Ваши функции на льду меняются при переходе из звена в звено?
- У нас одна функция - как нужно было работать, так и надо и дальше это делать.
- Правда, что вы кайф начали ловить втроем уже с первых смен?
- На самом деле, сегодня было давление, но после того, как забросили несколько шайб, стали раскрываться.
- С какого момента нервозность спала?
- Как вышли на лед. До этого много чего говорили, вы, журналисты. Пишете разное... Так что давление есть.
- При счете 2:0 нервозность была, учитывая, что Словакия с этого счета в прошлом матче отыгралась?
- Честно говоря, об этом даже не думали. Все настраивались от смены к смене. Старались прибавлять, каждый выполнял свою работу.
- Разбор полетов после первого матча серьезный был?
- Вы туда не лезьте, вы же сверху должны все снимать, записывать. Зачем вы вовнутрь лезете? Там темно. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится в субботу, 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры – 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
- Сборная России (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сборная Словении (Хоккей)
- Никита Гусев
- Олимпиада
- Кирилл Капризов
yspesh4
Вы туда не лезьте, вы же сверху должны все снимать, записывать. Зачем вы вовнутрь лезете? Там темно. /// Золотые слова. Раби надо пригвоздить ими к стенке сэкса. Спецы хреновы.
15:15 16 февраля