Павел Дацюк: "Зачем вы внутрь команды лезете? Там темно"

Форвард сборной России Павел Дацюк подтвердил, что игроки немного нервничали перед началом матча против Словении (8:2) на Олимпиаде-2018. По словам капитана команды, напряжение спало сразу после выхода на лед.

- Все победы важны. Особенно дальше - каждый успех будет важен, - заявил Дацюк.

- Как вам в тройке с молодыми играть?

- С кем? Я самый молодой, вы чего?

- Капризову было 5 лет, когда вы на первой Олимпиаде играли.

- Кому-то вообще нисколько не было, так что ничего. Сейчас он здорово играет, и Гусев, и все ребята.

- Ваши функции на льду меняются при переходе из звена в звено?

- У нас одна функция - как нужно было работать, так и надо и дальше это делать.

- Правда, что вы кайф начали ловить втроем уже с первых смен?

- На самом деле, сегодня было давление, но после того, как забросили несколько шайб, стали раскрываться.

- С какого момента нервозность спала?

- Как вышли на лед. До этого много чего говорили, вы, журналисты. Пишете разное... Так что давление есть.

- При счете 2:0 нервозность была, учитывая, что Словакия с этого счета в прошлом матче отыгралась?

- Честно говоря, об этом даже не думали. Все настраивались от смены к смене. Старались прибавлять, каждый выполнял свою работу.

- Разбор полетов после первого матча серьезный был?

- Вы туда не лезьте, вы же сверху должны все снимать, записывать. Зачем вы вовнутрь лезете? Там темно. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится в субботу, 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры – 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча Россия - Словения //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь