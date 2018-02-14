Павел Дацюк: "Теперь стресс спал"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник хорошо использовал контратаки. По его словам, теперь у команды стресс спал.

- При 2:0 было все здорово, что изменилось потом?

- Наверное, соперник начал играть. Мы пропустили несколько контратак, они их здорово реализовали, из-за этого пришлось больше раскрываться, - рассказал Дацюк. - Потом пропустили в меньшинстве. Словаки здорово отстояли, много бросков на себя ловили. Так что теперь спал стресс…

- Сильный стресс был, да?

- Сами знаете.

- Словения обыграла США со счетом 3:2.

- Мы теперь сами будем играть. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира