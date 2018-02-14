18:13 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Дацюк: "Теперь стресс спал"

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Нападающий сборной России Павел Дацюк после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник хорошо использовал контратаки. По его словам, теперь у команды стресс спал.

- При 2:0 было все здорово, что изменилось потом?

- Наверное, соперник начал играть. Мы пропустили несколько контратак, они их здорово реализовали, из-за этого пришлось больше раскрываться, - рассказал Дацюк. - Потом пропустили в меньшинстве. Словаки здорово отстояли, много бросков на себя ловили. Так что теперь спал стресс…

- Сильный стресс был, да?

- Сами знаете.

- Словения обыграла США со счетом 3:2.

- Мы теперь сами будем играть. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Russky

Удачи , Паша, да будет так!)

23:38 14 февраля

Ara

Паша какой стресс то у тебя)) у тебя диетолог мировой)) у тебя тестостерона больше чем у молодых - до сих пор не знаешь как такой стресс снимается))

22:27 14 февраля

Flo

от*

18:54 14 февраля

Flo

Как то горько то того как уходят Легенды, слава богу не все.

18:53 14 февраля

AlCapone

Так что теперь спал стресс… видимо, в штаны и килограмма на 3

18:50 14 февраля

lёbenicht

Если нет стресса на тренировках и в раздевалке, то стресс на площадке.

18:48 14 февраля

Tribunal Z

Какой стресс Паша? Вы должны выходить и рвать всех с крупным счётом с таким составом. Стресс...Тебе что 20 лет? Ну насмешил, просто слов нет.

18:47 14 февраля

ravilius777

давай Пашка домой, негоже так позориться, ты Великий, но ведёшь себя как Емельяненко... всему свое время

18:42 14 февраля

DG (new))

Что происходит вообще? Игрок бравший уже бронзу ОИ ( сыгравший в общей сумме 24 матча на Олимпиадах), бравший дважды КС говорит о том :" что теперь спал стресс…"... Вы не держите нас за идиотов, вы играли спустя рукава большую часть матча, "ковыряли в носу" после 2:0, вот и доковырялись. А про свой якобы "стресс" психолоху-Витолиньшу трепи, он только на это сейчас годится

18:40 14 февраля

top220

Ну сейчас Игорёк ещё один роман и маленькую повесть напишет)))

18:38 14 февраля

kcin

Теперь мы сами будем играть.... ну-ну, поглядим, стрессованые вы наши.

18:29 14 февраля

Drolati

Мне больше всего Рабинера жалко (((

18:29 14 февраля

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