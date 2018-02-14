Павел Дацюк: "Теперь стресс спал"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник хорошо использовал контратаки. По его словам, теперь у команды стресс спал.
- При 2:0 было все здорово, что изменилось потом?
- Наверное, соперник начал играть. Мы пропустили несколько контратак, они их здорово реализовали, из-за этого пришлось больше раскрываться, - рассказал Дацюк. - Потом пропустили в меньшинстве. Словаки здорово отстояли, много бросков на себя ловили. Так что теперь спал стресс…
- Сильный стресс был, да?
- Сами знаете.
- Словения обыграла США со счетом 3:2.
- Мы теперь сами будем играть. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
Russky
Удачи , Паша, да будет так!)
23:38 14 февраля
Ara
Паша какой стресс то у тебя)) у тебя диетолог мировой)) у тебя тестостерона больше чем у молодых - до сих пор не знаешь как такой стресс снимается))
22:27 14 февраля
Flo
от*
18:54 14 февраля
Flo
Как то горько то того как уходят Легенды, слава богу не все.
18:53 14 февраля
AlCapone
Так что теперь спал стресс… видимо, в штаны и килограмма на 3
18:50 14 февраля
lёbenicht
Если нет стресса на тренировках и в раздевалке, то стресс на площадке.
18:48 14 февраля
Tribunal Z
Какой стресс Паша? Вы должны выходить и рвать всех с крупным счётом с таким составом. Стресс...Тебе что 20 лет? Ну насмешил, просто слов нет.
18:47 14 февраля
ravilius777
давай Пашка домой, негоже так позориться, ты Великий, но ведёшь себя как Емельяненко... всему свое время
18:42 14 февраля
DG (new))
Что происходит вообще? Игрок бравший уже бронзу ОИ ( сыгравший в общей сумме 24 матча на Олимпиадах), бравший дважды КС говорит о том :" что теперь спал стресс…"... Вы не держите нас за идиотов, вы играли спустя рукава большую часть матча, "ковыряли в носу" после 2:0, вот и доковырялись. А про свой якобы "стресс" психолоху-Витолиньшу трепи, он только на это сейчас годится
18:40 14 февраля
top220
Ну сейчас Игорёк ещё один роман и маленькую повесть напишет)))
18:38 14 февраля
kcin
Теперь мы сами будем играть.... ну-ну, поглядим, стрессованые вы наши.
18:29 14 февраля
Drolati
Мне больше всего Рабинера жалко (((
18:29 14 февраля