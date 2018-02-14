Павел Дацюк: "Спасибо Васе, что закончили со счетом 2:3"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник хорошо играл в защите. По его словам, Россия не реализовала много моментов.
- От Олимпиады к Олимпиаде у нас проблемы со словаками, часто теряем очки. Отчего это?
- Все команды настраиваются. Сегодня они хорошо играли в защите, вратарь хорошо провел матч. Мы не реализовали много моментов, нужно это исправлять. И попроще играть в обороне.
- Можно сказать, что после пятой минуты, когда счет стал 2:0 в пользу России, возникла у ребят мыслишка, что все уже сделано?
- Нет, все-таки так хорошо начали, мы стали больше атаковать и забыли про защиту. В итоге, получили два гола.
- Что скажете тем, кто будет критиковать Кошечкина? В конце он вытащил.
- Я же говорю, что пришлось больше раскрываться в концовке. Спасибо Васе, что закончили со счетом 2:3 (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь
Эугенио
Кошечкин пропустил две необязательные шайбы.
18:39 14 февраля
gibson
Если бы Кошечкин не пропустил эти две легкие шайбы, то ему бы и не пришлось спасать в концовке. Как ни крути, а он не выручил ни в одной из трех шайб. Это очень плохо.
18:36 14 февраля
Пови
Да уж, действительно СПАСИБО! Вся три таких плюхи запустил, что ему уже прям счас можно заканчивать с хоккеем и уходить на пенсию.
18:36 14 февраля