Павел Дацюк: "Спасибо Васе, что закончили со счетом 2:3"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник хорошо играл в защите. По его словам, Россия не реализовала много моментов.

- От Олимпиады к Олимпиаде у нас проблемы со словаками, часто теряем очки. Отчего это?

- Все команды настраиваются. Сегодня они хорошо играли в защите, вратарь хорошо провел матч. Мы не реализовали много моментов, нужно это исправлять. И попроще играть в обороне.

- Можно сказать, что после пятой минуты, когда счет стал 2:0 в пользу России, возникла у ребят мыслишка, что все уже сделано?

- Нет, все-таки так хорошо начали, мы стали больше атаковать и забыли про защиту. В итоге, получили два гола.

- Что скажете тем, кто будет критиковать Кошечкина? В конце он вытащил.

- Я же говорю, что пришлось больше раскрываться в концовке. Спасибо Васе, что закончили со счетом 2:3 (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь