Павел Дацюк: "Спартак" здорово ловил нас на контратаках"

Капитан сборной России Павел Дацюк сказал, что победная шайба в выставочном матче против "Спартака" (2:1 ОТ) была заброшена очень просто. Форвард национальной команды также отметил, что соперник действовал очень мобильно.

- В случае с победной шайбой все было просто, выигранное вбрасывание, бросок и гол. Поднятые верх руки и улыбка на лице, - сказал Дацюк. - Мы потратили много сил, поскольку "Спартак" хорошо катался. Очень мобильная команда, для нас получилась хорошая тренировка. Соперник нас здорово ловил на контратаках, когда мы проваливались, то его игроки здорово убегали. (Михаил ЗИСЛИС)

Сборная России перед Олимпиадой победила "Спартак"